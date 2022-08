F1, Gasly: "Sarà un finale di stagione in crescendo"

ROMA - Dopo due stagioni molto positive concluse con il settimo posto nel mondiale costruttori nel 2020 - con tanto di vittoria a Monza - e la sesta piazza nel 2021, la scuderia Alpha Tauri sta vivendo una stagione in regressione, migliore a livello di team solo di Aston Martin e Williams. In un anno di grande cambiamenti per il mondo della F1, proprio Pierre Gasly pensa che il momento di difficoltà sia solo transitorio. "Con nuovi regolamenti e nuove auto sapevamo di come sarebbe stata una gara di sviluppo - spiega il francese al sito The Race - ma sono convinto al 100% che la seconda parte di stagione sarà per noi più soddisfacente".