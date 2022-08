F1, un portavoce dell'Audi: "Nessuna decisione tempestiva"

ROMA - " Una decisione tempestiva non è prevedibile, poiché i regolamenti sono stati approvati durante la pausa estiva con i membri del consiglio di amministrazione e gli altri dirigenti implicati nella decisione sono in vacanza". Ha parlato così un portavoce di Audi ai microfoni dell'agenzia tedesca "Sid" riguardo al possibile ingresso della casa tedesca in Formula 1 . Sia Audi che Porsche, infatti, sembravano aspettare le decisioni del Consiglio sulle nuove power unit per fare ulteriori passi avanti verso l'ingresso nel Circus. Il portavoce afferma infatti che le regole andranno "esaminate nel dettaglio".

Ci vuole tempo

Tutto fermo quindi, almeno per ora. Il portavoce di Audi ha infatti proseguito: "Per quanto ne sappiamo, il processo per la registrazione dei produttori di propulsori per la stagione 2026 non è stato ancora avviato dalla FIA".