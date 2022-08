F1, Hamilton sul contatto con Alonso: "Colpa mia"

SPA - "Rivedendo il filmato, era nel mio punto cieco e non gli ho lasciato abbastanza spazio, quindi è stata colpa mia oggi. Mi dispiace tanto per la squadra". Lewis Hamilton , intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è preso la responsabilità del contatto pericoloso con Fernando Alonso nel primo giro del Gran Premio del Belgio , quattordicesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il pilota della Mercedes è stato protagonista di un ruota a ruota con il collega della Alpine, che ha fatto alzare la sua monoposto causando i problemi che hanno portato al suo ritiro.

Le parole di Russell

Anche George Russell è intervenuto a Sky Sport dopo il quarto posto a Spa: "La gara mi ha dato sicuramente molto più feeling rispetto alle qualifiche, anche se sono un pochino dispiaciuto per non essere salito sul podio. Il potenziale c’era e ho spinto il più possibile, ma ho commesso alcuni errori che mi sono costati un po’ di tempo. Il nostro passo era leggermente migliore di quello della Ferrari, mentre la Red Bull era di una categoria a parte. E’ stato un weekend al di sotto delle aspettative, ma dopo aver esaminato le cose abbiamo capito perché abbiamo reso così. Questo circuito ha messo a nudo i nostri punti deboli. Spero che non faticheremo così tanto la prossima settimana perché sarà un circuito diverso".