F1, Leclerc: "Speriamo di finire bene l'anno, proveremo a vincere già da questo weekend"

ROMA - Mettere pressione a Max Verstappen fino alla fine della stagione, partendo proprio dal Gran Premio di casa, quello in Olanda, quattordesimo appuntamento della stagione di F1. Questo è l'obiettivo di Charles Leclerc, lontano ben 98 punti dal leader iridato ma ancora convinto di una clamorosa rimonta. "Pensiamo gara per gara, ma ovviamente l'obiettivo è di vincere. Siamo qui in casa di Max, ci sarà tanto arancio nelle tribune, come spero ci sarà tanto rosso la prossima settimana (a Monza), però guarderò la pista - spiega Charles Leclerc ai microfoni Sky - e proveremo a vincere. Non firmerei per una vittoria di Verstappen qui e una mia a Monza, ma a due nostri successi".