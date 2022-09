F1, Hamilton: "Chiuso gap su giro singolo, spero sia così anche in gara"

ZANDVOORT - Lewis Hamilton è decisamente soddisfatto del quarto posto ottenuto nelle qualifiche del GP di Olanda, quindicesimo appuntamento del mondiale F1. Il britannico, infatti, senza giri di parole ha sottolineato: "In qualche modo siamo riusciti a chiudere il gap nel giro singolo. Non so il perché, ma spero che ciò si rifletta anche in gara. Sarebbe fantastico riuscire a mantenere il contatto con i tre davanti (Verstappen, Leclerc e Sainz, ndr)". Hamilton può anche recriminare per la bandiera gialla nell'ultimo giro che ne ha condizionato l'ultimo tentativo: "Mi stavo migliorando. Forse non sarebbe stato sufficiente per la pole, ma ero in lotta per la prima fila. Ad ogni modo siamo vicini e non abbiamo nulla da perdere, dobbiamo dare il massimo".