La F1 piange la Regina Elisabetta: i messaggi di cordoglio dal paddock

ROMA - La Formula 1 saluta la Regina Elisabetta II, ieri deceduta all'età di 96 anni. La notizia della morte della sovrana del Regno Unito ha scosso scuderie e piloti che hanno voluto mandare da Monza i propri messaggi di cordoglio. Sono tre i team britannici nel paddock - Williams, McLaren e Aston Martin - che più degli altri sono stati colpiti dalla dipartita della Regina Elisabetta. "Ha servito il Commonwealth per più di settant'anni di servizio esemplare", scrive la Williams. A cui si unisce la casa di Woking: "Piangiamo la triste scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, ricordando anche il suo incredibile regno. I nostri pensieri sono con la Famiglia Reale e con le persone in tutto il mondo durante questo momento terribilmente triste". Mentre Lawrance Stroll, CEO dell'Aston Martin, scrive: "A nome dell'intera famiglia Aston Martin, desidero rendere omaggio a Sua Maestà la Regina. Alla famiglia reale porgiamo le nostre più sentite condoglianze, ci uniamo al mondo in lutto". Scosso anche il britannico della Mercedes George Russell: "Sono molto triste nell'apprendere della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. La sua devozione verso il nostro Paese e la sua guida gentile sono stati fonte di ispirazione per tante generazioni di persone nel Regno Unito e in tutto il mondo. Io e la mia famiglia inviamo le nostre più sentite condoglianze alla Famiglia Reale e a tutti coloro che hanno ammirato il suo servizio al nostro Paese per sette decenni. Riposa in pace".