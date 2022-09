Alpha Tauri vuole Herta: la F1 dice di no

MONZA - La Red Bull intesa in senso largo come gruppo, dunque anche come team Alpha Tauri , passa da un innamoramento all’altro. E affidandosi al cuore manda via piloti, mandandoli a correre altrove o bruciandone le carriere.

L'ultima infatuazione si chiama Colton Herta , stellina Usa (è un classe 2000), attivo nell'Indycar e nell'Imsa, sotto contratto con la McLaren che volentieri lo presterebbe per farlo crescere in Formula 1. Lo vogliono perché è bravo, perché quel mercato è strategico per i loro marchi e perché la effeuno si fa sempre più a trazione americana: il prossimo anno si corre a Miami, Las Vegas e Austin. Per la stessa identica ragione, Herta fa gola alla Haas che ha sede in North Carolina.

Pierre Gasly

L’Alpha Tauri lo vuole così tanto e così fortemente da spingere verso l’uscita il finora indiscutibile campione Pierre Gasly, tra l’altro vincitore a Monza nel 2020. Ciò muove un domino per cui se arriva Herta, Gasly passa all’Alpine. E ciò diminuirebbe le possibilità che rientri nel giro della Formula 1 Antonio Giovinazzi, il cui manager tratta comunque con Haas e Alpine. In questo gioco delle sedie è coinvolto anche Mick Schumacher. Ma un bruscolo fa inceppare il meccanismo: Herta non ha i punti per la superlicenza. Meglio: ne ha trentadue su quaranta e pare che il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem voglia intervenire d’autorità - non sarebbe la prima volta - paventando la forza maggiore del Covid. C’era il Covid, dunque il pilota non ha potuto seguire programmi che lo avrebbero senz’altro portato ad avere il punteggio necessario: questa la teoria.

Ferrari, Leclerc: "Qui la gente mi fa sentire a casa"

La ribellione

E qui la Formula 1 s’è impuntata. Piloti capisquadra promotori manager, tutti - tranne i diretti interessati nell’affaire Herta favorito da Daniele Audetto, ligure con cinquant’anni di motori alle spalle, braccio destro di MBS - sono contrari, perché se sono stati affrontati sacrifici e investimenti per far crescere le nuove leve, non è giusto che si facciano favoritismi. «Sarebbe un grave errore creare un tale precedente - ha detto Gian Carlo Minardi, che pure è il fondatore ed ex patron dell’attuale Alpha Tauri, e al team di Faenza profondamente legato -. Se ci sono delle regole vanno osservate, o altrimenti vanno cambiate». E’ dello stesso parere Stefano Domenicali, pur capo di questa Formula 1 dello zio Sam.

Intanto ieri Gasly in circuito non s’è visto: stava male. Dovrebbe rimettersi in tempo per salire oggi sull’Alpha Tauri che però tiene in allerta il suo terzo pilota, il giovane Liam Lawson, fatto girare di recente nelle libere di Spa.