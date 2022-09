F1, Verstappen: "Grande gara, ce l'abbiamo fatta a salire sul podio a Monza"

MONZA - Max Verstappen vince il Gp d'Italia, sedicesimo appuntamento del mondiale di Formula 1, e fa un'ulteriore passo verso il titolo. L'olandese della Red Bull, nonostante partisse settimo, è riuscito immediatamente a riportarsi al vertice e l'ha spuntata sul rivale Charles Leclerc in un finale condizionato anche dalla Safety Car. Verstappen sfata il tabù, vincendo un Gran Premio che negli ultimi anni non gli aveva portato molta fortuna, ma viene fischiato da una parte dei tifosi presenti in occasione della premiazione. "Oggi la Safety Car non ha fatto la differenza. Avremmo vinto lo stesso, avevamo una macchina più veloce" ha detto Max ai microfoni di Sky Sport.