F1, Hamilton: "A Monza regole rispettate, al contrario di Abu Dhabi"

ROMA - Il Gran Premio d'Italia si è concluso sotto regime di safety car, assicurando a Max Verstappen un finale sul velluto fino al taglio del traguardo. Gli uomini della Ferrari, con Mattia Binotto in prima fila, hanno protestato contro la FIA, che però ha invocato il tema della sicurezza. Stesso episodio (safety car sul finale), ma gestione diversa per il finale della Formula 1 2021 ad Abu Dhabi, dove Lewis Hamilton ha perso l'occasione di vincere l'ottavo titolo mondiale. Il britannico fornisce così il suo punto di vista ai microfoni di "Sky Sports": "Non sono arrabbiato per il finale della gara perché queste sono le regole. Solo una volta nella storia non si sono seguite le regole, come invece hanno fatto oggi. Lì hanno cambiato il risultato del campionato. Ma è andata come è andata“.