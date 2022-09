F1, complicanze per Albon: verrà dimesso domani dal San Gerardo di Monza

ROMA - Dopo il ricovero di ieri per appendicite che gli ha fatto saltare il Gran Premio d'Italia di Formula 1 , arrivano aggiornamenti circa le condizioni di Alexander Albon . Purtroppo, l'intervento non è stato privo di imprevisti per il thailandese che, come si legge dalla nota diramata dalla scuderia, ha "sofferto di complicazioni anestetiche post-operatorie inaspettate" che hanno portato i medici a intubarlo e trasferirlo nella terapia intensiva dell'ospedale San Gerardo di Monza . Il pilota, tuttavia, ha trascorso tranquillamente la notte e questa mattina è stato reintegrato nel reparto ordinario, mentre le dimissioni dall'ospedale sono previste per domani.

Obiettivo Singapore

Albon in pista è stato sostituito ieri da Nyck De Vries, che al suo debutto in Formula 1 è stato addirittura capace di andare a punti in una tappa storica come quella di Monza. Tuttavia, fanno sapere dalla Williams, che "l'obiettivo di Alex è di recuperare e di prepararsi in vista del Gran Premio di Singapore", in programma il prossimo 2 ottobre. Nel frattempo, il pilota è vigile e "ringrazia l'eccellente assistenza e il supporto ricevuto, anche dagli infermieri, dagli anestesisti e dai medici della terapia intensiva dell'Ospedale San Gerardo di Monza, nonché il team medico della FIA, il suo Performance Coach Patrick Harding e tutto il team Williams".