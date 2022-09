F1, Albon dimesso dall'ospedale: ora punta Singapore

ROMA - Alexander Albon è stato dimesso dall'Ospedale San Gerardo di Monza, dove era stato ricoverato per appendicite . Il thailandese ha infatti saltato il Gran Premio d'Italia di Formula 1 ed è stato brillantemente sostituito da Nyck De Vries. Tuttavia, nella giornata di lunedì sono sorte complicanze sul suo stato di salute che hanno portato i medici ad assumere un atteggiamento ancor più prudente. Ora però il pilota della Williams può tornare a casa, come riportano i britannici della "BBC".

Tutto su Singapore

Adesso che questo imprevisto sembra alle spalle, Albon si concentra sul suo percorso post-operatorio nella speranza di rientrare in pista per il Gran Premio di Singapore, in programma il prossimo 2 ottobre. La cancellazione della tappa in Russia gioca a favore di Albon che ha così tre settimane per recuperare. Il thailandese era però andato incontro a una crisi respiratoria che ha costretto i medici brianzoli a procedere con l'intubazione di Albon, che ora vuole riprendersi il suo posto in griglia.