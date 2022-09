F1, Seidl: "A Monza seguite le regole, questo va accettato"

ROMA - Fa ancora discutere l'epilogo del Gran Premio d'Italia di Formula 1 , segnato dalla safety car, che ha accompagnato le vetture alla bandiera a scacchi . La FIA sembra aver seguito alla lettera il regolamento, anche se alcuni addetti ai lavori avrebbero voluto una lettura delle norme più flessibile in nome dello spettacolo. Tra i difensori della linea della Federazione c'è Andreas Seidl , team prinicipal della McLaren, che ai microfoni dell'emittente tedesca "RTL" afferma: "Alla fine, la direzione gara ha semplicemente applicato le regole esistenti , ed è stato giusto così. Penso che dovremmo ricordare che, dopo i fatti di Abu Dhabi, ci sono state molte discussioni tra la FIA, la F1 e tutti i team coinvolti per vedere come le regole potessero essere cambiate per far sì che le gare non finissero mai dietro la safety car".

Le parole di Seidl

All'indomani della gara di Yas Marina, infatti, la Formula 1 e la FIA hanno cercato di trovare un accordo per un nuovo protocollo, ma - come racconta Seidl - la trattativa non è andata a buon fine: "La scelta è ricaduta su di noi come team, e non abbiamo accettato alcun cambiamento perché non siamo riusciti a trovare una soluzione migliore che fosse anche sportivamente corretta. Per questo penso che dobbiamo accettare che purtroppo situazioni come queste possono capitare". "Alla fine - conclude Seidl - abbiamo votato perché le regole restassero così come sono, e per quanto mi ricordo ogni singolo team ha votato in questo modo. Ecco perché penso che dovremmo chiudere la questione”.