F1, Vasseur su Zhou: "Umile e intelligente: mi ha stupito"

ROMA - “Non vedo l’ora di continuare a lavorare con Zhou. Fin dal primo giorno in squadra, nei test di Abu Dhabi dello scorso anno, mi ha impressionato per il suo approccio al lavoro, e questa è sempre una caratteristica molto positiva". È con queste parole che Frederic Vasseur, team principal dell'Alfa Romeo in Formula 1, commenta la riconferma di Guanyu Zhou per il 2023. Un riconoscimento che va oltre le qualità tecniche del rookie cinese, come spiega Vasseur: "Sapevamo che era veloce, ma il modo in cui si è adattato alla Formula 1 in così poco tempo è stata una delle migliori sorprese della nostra stagione".