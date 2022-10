F1, Gp Singapore: la classifica piloti aggiornata

SINGAPORE - Il Gran Premio di Singapore vede trionfare Sergio Perez tra le polemiche. Il messicano della Red Bull verrà infatti investigato a fine gara per una presunta irregolarità commessa durante il regime di Safety Car che potrebbe costargli la vittoria. Aspetta e spera Charles Leclerc, secondo con la sua Ferrari davanti al compagno di squadra Sainz. Weekend da dimenticare per la Mercedes, mentre sorride la McLaren. Rinviata infine la festa di Verstappen, non ancora aritmeticamente campione del mondo. Di seguito, quindi, la classifica piloti.