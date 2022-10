F1, Wolff: "Hamilton rimarrà con noi altri cinque anni"

ROMA - Toto Wolff non ha dubbi: "Hamilton prolungherà con noi e rimarrà in F1 per almeno altri cinque anni, ne sono completamente certo". Il team principal della Mercedes, in un'intervista ai microfoni di "Channel 4" ha rassicurato tutti sul futuro di Lewis Hamilton, oggi trentasettenne ma intenzionato a continuare a lungo in Formula 1, almeno stando a quanto detto da Wolff. "Il vantaggio è che ci parliamo molto - ha detto -. In Francia mi ha detto di voler arrivare a 400 Gp, la scorsa settimana poi ci siamo seduti e lui mi ha detto 'Guarda, dentro di me sento di avere altri cinque anni: come vedi la cosa?'".