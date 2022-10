F1, Hamilton: "Budget cap? Noi con 300mila euro in più avremmo vinto"

SUZUKA - "Questa situazione mi fa pensare allo scorso anno come non ho mai fatto in tutta la stagione, e al fatto che loro continuavano a portare in pista aggiornamenti in grado di fare la differenza". Lewis Hamilton ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio del Giappone, diciottesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota della Mercedes ha commentato il caso che vede coinvolta la Red Bull, accusata dello sforamento del budget cap nella scorsa stagione. "Lo scorso anno a Silverstone abbiamo avuto l'ultimo aggiornamento, era ottimo e abbiamo potuto lottare fino alla fine, ma abbiamo visto che la Red Bull, ogni due weekend portava delle novità e credo che da quel momento in poi abbiano apportato almeno altri quattro aggiornamenti - ha spiegato -. Se avessimo speso 300 mila euro per un nuovo fondo o per adattare un'ala, avremmo avuto un altro esito del campionato perché saremmo stati più competitivi nella gara successiva".