F1, a Imola la Red Bull in pista con Coulthard e Verstappen

Coulthard e Verstappen protagonisti

I primi giri sono stati effettuati da una vecchia gloria come David Coulthard per poi vedere arrivare in mattinata in elicottero anche il campione iridato Max Verstappen. Nonostante la presenza dell'olandese è certo che l'iniziativa non abbia nulla a che fare con l'ultimo mondiale vinto, ma che riguardi una delle tante operazioni pubblicitarie della Red Bull su cui però c'è ancora il massimo riserbo.