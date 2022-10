F1, Jos Verstappen: "Ecco chi è stato il miglior compagno di squadra di Max"

ROMA – Max Verstappen ha fatto il suo esordio in Formula 1 nel 2015, disputando un totale di otto stagioni nel Circus. Cinque i compagni di squadra avuti, da Carlos Sainz alla Toro Rosso fino a Sergio Perez in Red Bull, passando per Pierre Gasly, Daniel Ricciardo e Alexander Albon. Scegliere il migliore non è per nulla facile, ma Jos Verstappen, papà di Max, ci ha provato in un’intervista a Formule1.nl. Nonostante la scelta possa apparire ovvia, visto che Verstappen ha vinto due titoli mondiali al fianco di 'Checo', Jos ha sorpreso tutti.