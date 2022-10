F1, Ben Sulayem: "Confermo la trattativa tra la Porsche e diversi team"

ROMA - Le voci erano insistenti ormai da tempo, ora è arrivata anche la conferma del numero uno Fia Ben Sulayem . La Porsche punta a rientrare nel Circus, anche se solo da motorista, seguendo l'esempio dell' Audi . Saltato l'accordo con la Red Bull , quando tutto sembrava fatto, per la volontà del duo Horner-Marko, la casa di Stoccarda sta vagliando sul mercato diverse possibilità per competere in F1, con la McLaren - secondo gli addetti ai lavori - favorita numero uno anche in virtù degli ottimi rapporti con il team principal Andreas Seidl .

Le dichiarazioni di Ben Sulayem

“Durante il weekend di Spa-Francorchamps, in agosto, Audi ha annunciato l’ingresso in Formula 1 a partire dalla stagione 2026 come costruttore di power unit, questo annuncio è stato un riconoscimento del duro lavoro svolto da tutte le parti interessate per sviluppare questi regolamenti. Ora stiamo notando che anche la Porsche sta ancora discutendo con dei team per rientrare nel Circus“. Queste le parole di Ben Sulayem nel corso del terzo Consiglio Mondiale del 2022, in cui ha confermato come sulla Porsche ci sia qualcosa di concreto in ballo.