F1, Hamilton sul budget cap: "Il sistema rischia di saltare"

ROMA - "Sono focalizzato su quello che posso controllare, sono sicuro che FIA prenderà le giuste decisioni per l'integrità dello sport. Personalmente guardo ai prossimi obiettivi, sul 2021 ho le mie opinioni e sono orgoglioso di quanto abbiamo fatto come squadra. Però per il futuro servirà estrema chiarezza altrimenti c'è il rischio che il sistema possa saltare ". Lewis Hamilton ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio degli Stati Uniti , diciannovesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il pilota britannico ha commentato nuovamente la vicenda sul budget cap che vede coinvolta la Red Bull .

Le parole di Hamilton

"Tutta questa storia crea tanta confusione tra i fans ed è un aspetto molto importante su cui riflettere - ha aggiunto Hamilton, che ha poi parlato in vista della prossima stagione -. Come tornare a battere la Red Bull? Beh, siamo umani anche noi della Mercedes e commettiamo errori. Anche in Ferrari c'è tanta forza ed esperienza. Noi abbiamo un grande leader, con grandi appassionati e una grande comunicazione. Toto Wolff è un leader capace di elevare le persone, le porta a vivere bene il loro privato. E questo spinge a far crescere la voglia di far parte del team. Ma spero che torneremo a battere presto la Red Bull e mi auguro possa lottare anche la Ferrari. Però ci sono anche altri team che hanno dimostrato di avere potenziale".