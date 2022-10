F1, Russell si scusa con Sainz: "Errore mio, troppo ottimista"

AUSTIN - George Russell appare decisamente dispiaciuto per quanto accaduto in curva 1 del GP degli Stati Uniti, dove il britannico ha centrato in pieno Carlos Sainz, costringendolo al ritiro. Presentatosi ai microfoni di Sky Sport, infatti, il pilota della Mercedes ammette candidamente: "Sono stato troppo ottimista, sono andato a parlare subito con Carlos perché non vorresti mai essere coinvolto in un incidente così. Avevo spazio per attaccare Lewis e pensavo che Sainz sarebbe andato all'esterno di Verstappen, ma quando ha scelto l'interno sapevo che ci sarebbe stato il contatto. Mi dispiace e chiedo scusa".