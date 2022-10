F1, il padre di Bianchi e la foto con Jules e Leclerc: "Non dimenticherò mai i momenti insieme"

La dedica di Philippe Bianchi

Nella giornata di ieri, Philippe Bianchi ha postato sui social una foto che ritrae il figlio Jules con Charles Leclerc. "Questa foto è incredibile, perché la tua famiglia è così vicina alla mia. Mi manca Hervé e mi manca Jules, non dimenticherò mai tutti i fantastici momenti passati insieme. Forza Charles in Messico, e non non dimenticare mai Jules". Alla foto ha risposto lo stesso Leclerc, che ha commentato con una serie di cuori per il padre dell'amico.