F1, Alonso torna al settimo posto: annullata la penalità del GP degli Stati Uniti

ROMA - Era tranquillo e sicuro Fernando Alonso. Sentiva che il settimo posto conquistato nell'ultimo GP, quello degli Stati Uniti, sarebbe stato suo, anche dopo il primo ricorso Haas che lo aveva penalizzato di 30 secondi facendolo retrocedere fino al quindicesimo posto in classifica. "È semplice, la protesta non è legale in quanto presentata fuori tempo massimo. Logico." Così aveva parlato lo spagnolo dell'Alpine in conferenza stampa che alla fine ha avuto ragione.