F1, caso budget cap: la Fia ha deciso, Red Bull multata per 7 milioni

ROMA - Una multa per un totale di sette milioni di dollari e una limitazione del tempo del 10% per i test aerodinamici in galleria del vento. E' questa la sanzione ufficiale annunciata dalla FIA per lo sforamento del budget cap da parte della Red Bull nella stagione 2022 di Formula 1. Come specifica la Fia nel comunicato in cui annuncia la decisione finale, le due parti sono giunte a un accordo che ha portato al verdetto pubblicato dalla federazione. Nessuna stangata, quindi, per la "violazione minore" evidenziata nelle scorse settimane.