F1, budget cap: il retroscena sull'intervento di Ecclestone che ha salvato la Red Bull

ROMA - La trattativa tra la Fia e la Red Bull si è chiusa con una multa di 7 milioni di dollari e una riduzione del 10% di tempo per i test aerodinamici in galleria del vento. Sono queste le sanzioni imposte alla scuderia di Milton Keynes per la "violazione minore" evidenziata dopo aver sforato il budget cap in Formula 1 per un totale di 1,8 milioni di dollari. Un verdetto accolto come esagerato da Christian Horner, mentre dall'altra parte diverse squadre hanno giudicato la punizione come troppo morbida.