F1, Hamilton ammette: "Red Bull troppo veloce"

CITTA' DEL MESSICO - Dopo il podio ad Austin, Lewis Hamilton si è ripetuto anche a Città del Messico, sede dell'omonimo GP del Messico , ventesima prova del Mondiale di Formula 1 . Ancora una volta il britannico si è dovuto arrendere ad un imbattibile Max Verstappen, ma ancora una volta ha dimostrato di aver fatto grandi progressi nel corso della stagione e di potersi divertire in questo finale. Ovviamente non sarà contento della mancata vittoria, tuttavia Lewis può sorridere, anche in ottica futura.

Il commento a caldo di Lewis

Intervistato a margine della gara, Hamilton ha dichiarato: "Innanzitutto voglio ringraziare questo pubblico fantastico. Nonostante qualche fischio di troppo, continuo a provare grande amore per il Messico e per la gente. Ero vicino nel primo stint, ma la Red Bull era troppo veloce ed ha avuto una strategia gomme migliore. Non sono sicuro che la gomma hard fosse quella giusta”. Appuntamento dunque al Brasile per Lewis, ancora a caccia della prima vittoria stagionale e determinato a centrarla tra Brasile e Abu Dhabi.