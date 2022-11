Ancora bufera su Nelson Piquet: augurio di morte a Lula, aperta indagine

ROMA - Si torna a parlare di Nelson Piquet, e ancora una volta per argomenti lontani dalla pista e dalla Formula 1. Dopo la polemica sulle presunte frasi razziste rivolte a Lewis Hamilton, l'ex pilota automobilistico torna nell'occhio del ciclone per un video con un fan, in cui augura la morte al neo presidente del Brasile Lula, con la frase "Lula al cimitero". Il filmato ha fatto immediatamente il giro del web, scatenando la polemica su Piquet.