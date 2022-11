La F1 fa festa: ricavi in aumento nel terzo trimestre del 2022

ROMA - I ricavi della Formula 1 sono in aumento rispetto al 2021 anche nel terzo trimestre del 2022. A comunicarlo è Liberty Media, la società che controlla il campionato sulle quattro ruote, e che intascherà il ricco bottino generato dal Circus. A secco, invece, la Fia, la quale essendo un ente no-profit non ha diritto di gestire gli incassi della F1 affidata a Liberty Media. Si registra un aumento del 7% sui ricavi complessivi, passati da 668 a 715 milioni di dollari, mentre l'utile operativo ha fatto segnalare una crescita del 2%, da 80 a 82 milioni. Una crescita dovuta in parte al termine della pandemia, oltre che alle scelte mediatiche che hanno portato a un'espansione del mercato F1 nel globo.