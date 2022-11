F1, Marko elogia Verstappen: "L'olandese migliore di Leclerc e Hamilton"

ROMA - La stagione 2022 di F1 ha consacrato Max Verstappen, capace di conquistare il secondo titolo mondiale consecutivo dominando una stagione partita con qualche difficoltà e poi diventata un assolo dell'olandese. Il migliore pilota del mondo secondo Helmut Marko. "Ci sono solo due piloti al livello di Max, ovvero Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ma entrambi sono a metà strada rispetto all'olandese. Il monegasco - spiega il consulente Red Bull a RTL Germania - è fortissimo in qualifica ma in gara commette ancora errori, mentre per il britannico il 2023 sarà una sfida. Lui è molto esperto, sarà motivato e sono sicuro che la Mercedes presenterà una vettura migliore".