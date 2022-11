Alonso alla pari con i piloti "allevati"

I n Brasile ci voleva il “vecchio” Fernando Alonso per certificare la gioventù della Formula 1. Una gara capace di mettere in competizione le nuove e le vecchie generazioni. Incontro alla pari o quasi, di chi al motore della passione ha sostituito una volontà di vittoria costruita dai tempi dell’infanzia, tra computer e simulatori. Figli di padri pronti a svenarsi per trasformarli in possibili campioni. E qualche volta in preziosi investimenti. Charles Leclerc che a fine gara implora i box per sopravanzare Carlos Sainz è il segno di un pilota che deve rendere conto non alla Ferrari o ai suoi tifosi ma piuttosto a chi ha “puntato” su di lui. Una Formula 1 dove i piloti “di allevamento” sono ormai la maggioranza. Il che non vuol dire mancanza di talento e di passione ma percorsi che poco hanno a che fare con l’istinto. In questo senso la prestazione emotiva di Fernando Alonso è la prova che realtà e simulazione possono ancora confrontarsi alla pari.