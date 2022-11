F1, Vettel: "Ho pensato al ritiro dopo l'addio alla Ferrari"

ROMA - Quello di Abu Dhabi , ultimo appuntamento della stagione 2022 di F1 , non sarà un Gran Premio come gli altri per Sebastian Vettel , arrivato all'ultima gara della sua carriera. Il pilota tedesco ripercorre alcuni momenti del passato, in particolare gli anni della Ferrari . " Nel 2017 e nel 2018 ho lottato per il campionato del mondo con la Ferrari, ho vinto cinque gare ogni volta, ma alla fine sono arrivato sempre secondo dietro a Lewis Hamilton . Spendere così tante energie - spiega Vettel a Der Spiegel - per due anni di fila, anche mentalmente, e poi rimanere a bocca asciutta, mi ha fatto venire dei dubbi: Funzionerà ancora? Poi l'arrivo di Leclerc , in cui rivedevo me i primi anni di F1, l'ho visto correre senza peso, mentre il mio obiettivo sembrava irrangiungibile".

"Aston Martin? Non un errore"

Per Vettel l'idea di ritirarsi aveva iniziato a farsi luce alla fine del rapporto con la Rossa, ma l'arrivo in Aston Martin per il tedesco non è stato un errore. "Scaduto il contratto in Ferrari l'idea del ritiro era molto presente. Però avevo ancora delle domande senza risposte, volevo sapere se fossi ancora bravo per guidare in F1. E l'Aston Martin non è stata una scelta sbagliata, per rispondere ai miei quesiti è stato un passo importante, ma il fatto che al momento non abbia una macchina con cui poter dimostrare ciò che sono effettivamente in grado di fare ha però contribuito al mio ritiro".