F1: libere 1 di Abu Dhabi a Hamilton, terzo Leclerc. Settimo Shwartzman

ABU DHABI - E' di Lewis Hamilton il miglior tempo nelle prove libere 1 al Gran Premio di Abu Dhabi , valevole per l'ultima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Il britannico della Mercedes, che sul circuito di Yas Marina cerca la prima e l'unica vittoria stagionale, firma il crono di 1:26.633 precedendo il compagno di squadra George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc , che chiude in terza posizione. L'altra Rossa, guidata per l'occasione da Robert Shwartzman al posto di Carlos Sainz , si piazza settima.

Gli altri tempi

Quarto tempo per Sergio Perez, che precede l'altra Red Bull di Liam Lawson, in pista per queste FP1 al posto di Max Verstappen. Sesto crono per l'Aston Martin di Sebastian Vettel, all'ultimo weekend prima dell'addio alla Formula 1. Potrebbe essere l'ultimo ballo anche per Daniel Ricciardo, ottavo davanti a Valtteri Bottas, mentre a chiudere la top ten c'è la Williams di Alexander Albon.