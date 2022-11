F1, i piloti a cena con Vettel: il messaggio di Leclerc e Sainz

ABU DHABI - Tutti uniti, lontano dalla pista, per salutare un campione. I piloti di Formula 1 si sono trovati al ristorante alla vigilia del Gran Premio di Abu Dhabi per celebrare Sebastian Vettel , che al termine del weekend di Yas Marina saluterà il Circus dopo una carriera durata 16 stagioni. In occasione della cena, i colleghi hanno poi scattato una foto tutti insieme, che è stata postata sui social da molti piloti con numerose dediche per il quattro volte campione del mondo ed ex Ferrari .

Cena pagata da Hamilton?

Anche i due ferraristi hanno voluto postare le immagini della serata con il loro messaggio per Vettel. "E' stato divertente" - ha scritto il suo ex compagno di squadra Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz ha commentato: "Una serata indimenticabile. Lewis Hamilton, che secondo la BBC si sarebbe anche fatto carico di pagare l'intero conto, ha invece scritto: "Siamo arrivati in F1 da ragazzi e all’interno di questo mondo siamo cresciuti diventando uomini. Qualunque cosa accada in pista diventiamo persone migliori ogni giorno. Il fatto che ci siamo riuniti tutti a cena per celebrare la vita e la carriera di Seb è davvero una serata che non dimenticherò".