F1, Russell: "Ferrari favorita per il secondo posto"

ABU DHABI - La sessione di qualifiche del GP di Abu Dhabi di F1 ha restituito una Mercedes in difficoltà, rispetto alla concorrenza e soprattutto alle indicazioni arrivate dalle ultime uscite. Un quinto e un sesto posto che non portano buone sensazioni rispetto alla gara, in cui la scuderia di Brackley spera di poter soffiare il secondo posto nel mondiale costruttori alla Ferrari. Un'impresa che secondo George Russell non andrà a buon fine, per le Frecce d'Argento: "La Ferrari è favorita per il secondo posto, partono davanti e lo possono perdere solo loro. Sarà difficile conquistare 19 punti più di loro. Proveremo a lottare per il podio".