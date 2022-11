Arthur Leclerc come il fratello Charles: nel 2023 correrà in Formula 2

ROMA - Arthur Leclerc è pronto a seguire le orme del fratello. Dopo l'arrivo in Ferrari di Charles Leclerc, vice campione del mondo con la Rossa in questo 2023, presto potrebbe toccare anche al più piccolo della famiglia, Arthur, che il prossimo anno correrà in Formula 2 per il team DAMS, ripercorrendo così le orme del pilota Ferrari che proprio in questa categoria dimostrò il suo talento prima di approdare in Formula 1 con l'Alfa Romeo prima e con la Ferrari poi. "Siamo lieti di dare il benvenuto ad Arthur in DAMS nel 2023. Nel corso della sua carriera ha dimostrato il suo talento e il suo potenziale e ha dimostrato di essere in grado di vincere" ha dichiarato Charles Pic, ex pilota di F1 e proprietario del team.