F1, Ocon: "Sono rimasto deluso da Alonso"

ROMA - "Un'altra gara e poi è finita". E' questo il laconico commento di Fernando Alonso prima dell'ultima gara in Alpine che anticipa il passaggio dal 2023 in Aston Martin. Un finale non sereno con l'ex compagno di squadra Esteban Ocon che ha commentato così: "Non è un segreto che sono rimasto deluso dai suoi commenti dopo la gara. Non c'era bisogno delle critiche che ha fatto. Comunque lo rispetto molto. È una leggenda di questo sport, ma un po' mi è dispiaciuto".