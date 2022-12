F1, Rosberg in aiuto della Sardegna: piantati 4000 alberi nell'Oristanese

ROMA - Nico Rosberg , con il suo Rosberg X Racing ed Extreme E in aiuto della Sardegna. Proprio nella giornata di ieri mercoledì 1° dicembre sono partite le operazioni di ripristino di un'area di 20 mila ettari devastata dagli incendi della scorsa estate. L'iniziativa prevede che vengano piantati 4.000 tra alberi e arbusti per accelerare la ripresa della vegetazione. Altri 1000 alberi invece sono stati destinati ad un altro comune sardo, quello di Teulada.

"Rosberg X Racing non è solo corse"

L'ex campione del mondo di F1 ha ribadito l'importante di promuovere questi progetti. "Rosberg X Racing non è sinonimo soltanto di corse. Siamo venuti qui in Sardegna per promuovere un importante messaggio insieme ai nostri partner. Siamo sempre vicini a progetti sociali e ambientali in tutte le tappe. Spero - conclude Rosberg- che col nostro aiuto la Sardegna possa tornare il più velocemente possibile alla sua naturale bellezza e non potrei essere più orgoglioso di così della nostra vision".