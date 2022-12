F1, Wolff sui problemi Mercedes: “Budget cap? Non sarebbe cambiato nulla”

ROMA – Dopo un dominio in Formula 1 durato otto anni, il 2022 ha rappresentato un anno di transizione per la Mercedes , che ha dovuto fare i conti con numerosi problemi. D’altronde i risultati non mentono: una sola vittoria su 22 gare e terzo posto nella classifica costruttori. Tuttavia, il team di Brackley guarda con ottimismo al 2023, anche in virtù di un positivo finale di stagione che ha segnalato notevoli progressi rispetto a inizio anno. Il team principal, Toto Wolff, ha fatto un bilancio del campionato recentemente volto al termine al podcast ‘Beyond the Grip’.

Wolff sul budget cap

“Il budget cap non avrebbe fatto la differenza. Ciò che ci mancava non erano le capacità, né gli strumenti o il tempo. Abbiamo dovuto rimuovere uno strato dopo l’altro per arrivare alla causa del problema. La verità è che non sarebbe cambiato nulla – ha ammesso il manager tedesco – Stiamo modificando alcuni aspetti del layout e dell’architettura della macchina, sperando che ci porti nella giusta direzione. Ma con questi nuovi regolamenti capita di scoprire un problema e accorgersi che ce n’era un altro sotto. Bisogna restare umili, non dobbiamo sentirci in diritto di tornare subito alla vittoria”.