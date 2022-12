F1, Steiner: "Servono test per i debuttanti"

ROMA - Negli ultimi due anni in casa Haas c'è stato un netto cambio di filosofia che ha portato dall'avere nel 2021 la coppia Mick Schumacher -Nikita Mazepin , fino ad arrivare al duo Nico Hulkenberg-Kevin Magnussen per la stagione che verrà. Proprio Schumacher riteneva che la mancanza di test fosse uno svantaggio per i giovani alla prima esperienza in F1 , tesi confutata anche dal team principal Guenther Steiner. "Penso che Mick abbia ragione - ha spiegato al portale Autosport. com -perché nelle corse due anni sono un periodo abbastanza buono, ma prima non c'è niente. È passato direttamente dalla F2 alla F1 in gara, perché non ci sono test . Siamo tornati indietro scegliendo un pilota esperto perché con i giovani si corrono grossi rischi".

"Posizione diversa rispetto a due anni fa"

Steiner prende come esempio la questione Piastri. "Lui era molto bravo in F3 e F2, ma il passo verso la F1 è ancora grande. Non è un problema ma dipende quanti rischi vuoi correre per far salire in macchina un debuttante". Sulle scelte dei piloti per il 2023 il team principal dà la "colpa" al salto di qualità della F1. "Due anni fa eravamo in una posizione diversa che ora è nuovamente cambiata. Inoltre credo che la Formula 1 in generale sia migliorata rispetto a due anni fa, quindi abbiamo dovuto trovare soluzioni diverse per andare avanti".