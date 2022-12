F1, Wolff sul 2022: "C'è voluto tempo per correggere gli errori"

ROMA - Non ripetere gli errori commessi nel mondiale F1 2022. E' questo l'obiettivo di Toto Wolff e della Mercedes in vista di un 2023 che a Brackley sperano sia nuovamente pieno di successi. "Ricordo le discussioni sulla nuova macchina dell'ottobre 2021 e penso che in quel momento abbiamo commesso degli errori. Dopo otto vittorie consecutive nel mondiale Costruttori - spiega l'austriaco su YouTube - sapevamo che prima o poi il momento difficile sarebbe arrivato, ma non abbiamo capito in tempo cosa ci stava succedendo".