F1, Steiner sull'addio di Schumacher: "Decisione presa dopo l'estate"

ROMA - Il difficile rapporto tra Mick Schumacher e Guenther Steiner è stato uno degli argomenti più caldi nella parte conclusiva della stagione 2022 di F1 . Il team principal Haas in più di qualche occasione ha pubblicamente ripreso le prestazioni non ottimali del proprio pilota per una situazione poi conclusasi con l'allontanamento di Schumacher dal team statunitense per far posto all'esperto connazionale Nico Hulkenberg .

"Miglioramenti evidenti"

Una decisione non a cuor leggero quella presa da Steiner."Abbiamo pensato di confermare Mick per la stagione 2023 visto i suoi evidenti miglioramenti , che avete notato tutti, durante lo scorso mondiale. Ed è proprio questo il motivo per cui abbiamo preso così tanto tempo per prendere una decisione. Non è stata presa prima dell'estate come si pensa - spiega il team principal in un'intervista rilasciata al portale motorsportweek.com. -ma ci siamo presi tutto il tempo possibile per capire cosa fosse migliore per la nostra squadra".