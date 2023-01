F1, Vowles: "Williams sarà indipendente da Mercedes"

ROMA - Non appena James Vowles è stato nominato nuovo team principal della Williams , le speculazioni riguardanti questa mossa si sono moltiplicate, soprattutto alla luce del già discusso rapporto tra la scuderia di Grove e la Mercedes. L'ex responsabile delle strategie del team di Brackley, infatti, prova subito a prendere le distanze dalle Frecce d'Argento, rivendicando la propria indipendenza. " Non saremo un team B della Mercedes , dovrò camminare con le mie gambe e gestire un team dalla grande storia", le parole di Vowles ai microfoni della F1 . Il dirigente ha poi sottolineato: "Il legame tra le due strutture esiste, ed è iniziato ben prima del mio arrivo. Ci possono essere delle analogie, ma non nella maniera in cui si è portati a pensare".

Wolff: "Nostra influenza su Williams solo speculazioni"

"James ha fatto parte del nostro viaggio in cui abbiamo messo al centro di tutto i valori del gruppo, prima delle caratteristiche della monoposto. Ma ogni team principal che lavora nel Circus difende il proprio punto di vista, con l'unico obiettivo che è quello di tutelare la propria squadra. Se dovessi chiedere a James di far diventare la Williams una sorta di mini-Mercedes, sono sicuro che il nostro rapporto terminerebbe", è invece il commento di Toto Wolff sull'argomento. Il tedesco ha poi concluso: "Sul rapporto tra le due scuderie c'è sempre stata qualche speculazione, secondo cui, in quanto fornitori del motore alla Williams, possiamo imporre le nostre scelte. Ma non è così, e James farà le cose giuste per la squadra, e verrà giudicato per questo".