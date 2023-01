F1, Leclerc: "Motivato a vincere nel 2023"

ROMA - La Ferrari è attesa dalla necessità di dare una risposta importante nel 2023, dopo la passata stagione di F1 dai due volti, con la grande partenza seguita però da un susseguirsi di errori e problemi di prestazioni, culminati con l'addio di Mattia Binotto a fine anno. Una situazione che ha messo in difficoltà anche Charles Leclerc, in una situazione aggravata dalle speculazioni con l'ex team principal. Il pilota monegasco ha staccato completamente nelle proprie vacanze invernali, e al ritorno in palestra, con un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha voluto fare il punto della situazione sul proprio stato d'animo. "Penso di essere maturato. Ogni anno che passi in F1 impari nuove cose, e quindi cambi come pilota. Non è che decida che aspetto cambiare, sono tutti piccoli miglioramenti. Dopo ogni errore, impari e cresci, per cui sono maturato, anche se non ho avuto un cambiamento specifico".