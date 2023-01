Ben Sulayem e il messaggio agli acquirenti: "Ecco cosa serve per comprare la F1"

ROMA - Gli ultimi anni hanno visto aumentare esponenzialmente la popolarità e l'interesse che ruota intorno alla F1. Una crescita commerciale che non può che attirare nuovi compratori interessati a rilevare il business. Un tema sul quale non si può agire d'impulso, ma che anzi richiede un'attenta analisi. È quanto sostenuto dall'attuale presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, che in un tweet sul proprio profilo ufficiale ha affermato: "In qualità di custode del motorsport e di ente non profit, la FIA è cauta riguardo ai presunti prezzi gonfiati di 20 miliardi di dollari associati alla F1. Il consiglio a ogni possibile acquirente è quello di applicare il buon senso, considerando il bene superiore dello sport presentandosi con un piano chiaro e sostenibile, e non solo con molti soldi".