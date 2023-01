Helmut Marko: "F1 all'Arabia Saudita? Non sarebbe bello"

ROMA - Pochi giorni fa è uscita l'indiscrezione, lanciata da "Bloomberg", secondo cui il fondo d'investimento saudita PIF, avrebbe offerto 20 miliardi di euro a Liberty Media per acquistare la Formula 1 , proposta declinata dall'attuale detentore dei diritti del Circus. Sulla notizia è intervenuto subito il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, le cui parole sono state però criticate da Liberty Media. Alcuni giorni dopo, anche il consigliere della Red Bull Helmut Marko ha parlato del possibile passaggio della F1 in mano al fondo dell'Arabia Saudita.

Le parole di Marko

"Penso che non sarebbe così bello se andasse in un paese culturalmente diverso da quello in cui si svolgono la maggior parte delle gare - ha detto Marko ai microfoni di "RTL" -. In linea di massima è una cosa commerciale, ed è più probabile che accada con qualcuno che soddisfa i normali standard aziendali, se vogliamo metterla in questo modo".