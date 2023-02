F1, i dubbi di Horner: "Vasseur tratterà stessi temi di quando era in Sauber?"

ROMA - Mancano poche settimane al via della nuova stagione di F1, e Christian Horner non perde tempo, infiammando subito l'ambiente. Il team principal della Red Bull, infatti, non ha perso tempo nello stuzzicare il collega Frederic Vasseur, appena sbarcato in Ferrari, riferendosi al suo recente passato: "Sarà interessante vedere se Fred nei prossimi incontri discuterà ancora gli stessi punti di quando era in Sauber", ha dichiarato ai microfoni di Motor Sport Magazine, prima di aggiungere: "È un uomo molto capace, quindi sarà interessante. Quindi vediamo quali saranno le dinamiche che si creeranno nella prossima riunione della Commissione". L'inverno è stato molto movimentato, con diverse scuderie che hanno cambiato team principal, e Horner ha voluto anche commentare l'operato di Mattia Binotto: "È stato interessante osservare tutto il movimento che c’è stato. Mattia mi sta simpatico, perché ultimamente aveva fatto un grande lavoro. L’ultimo anno hanno compiuto un grande passo avanti da dove erano, per cui deve essere stata dura dopo tutti gli anni in cui ha servito la Ferrari".