F1, presentata la nuova Alfa Romeo: svelata la livrea 2023

ROMA -Manca poco meno di un mese all'inizio della stagione 2023 di F1 e anche la quarta scuderia ha presentato la nuova monoposto che prenderà parte al mondiale 2023. Si tratta dell' Alfa Romeo, che a Zurigo - seguendo di un giorno la Williams - ha ufficialmente svelato la nuova C43 , la vettura che sarà affidata alla coppia di piloti Valtteri Bottas e Guanyu Zhou , per quella che in Alfa Sauber sarà la stagione del dopo Vasseur , approdato durante l'inverno in Ferrari.

Test in Bahrain tra 23 e 25 febbraio

Migliorare un 2022 di buonissimo livello, chiuso con il sesto posto nel mondiale Costruttori, figlio soprattutto di un ottimo avvio di stagione. Questo è l'obiettivo per la casa di Hinwil che vedrà la nuova monoposto impegnata, prima del weekend di apertura, nei test in programma tra il 23 e 25 febbraio in Bahrain. Inoltre durante l'evento sono stati annunciati nuovi partner, tra cui Stake, salutati da Alessandro Alunni Bravi, Managing Director di Alfa Sauber. "E' un giorno molto importante per tutti noi, un vero privilegio per me. Get on board", questo il suo saluto.