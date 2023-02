F1, quando e dove vedere i Test Bahrain 2023: programma e orari

ROMA - Primi giri in pista per la Formula 1 in vista dell'avvio del Mondiale 2023. Da giovedì 23 a sabato 25 febbraio, team e piloti saranno al lavoro in Bahrain per gli unici tre giorni di test pre-stagionali, a una settimana dal primo Gran Premio in programma proprio sul circuito di Sakir. Le giornate di test saranno divise in due sessioni, una mattutina dalle 8 alle 12 e una pomeridiana dalle 13 alle 17:30. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport con il canale 207.