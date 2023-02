F1, Hamilton eguaglia il record di Michael Schumacher: di cosa si tratta

ROMA - La stagione di F1 che sta per prendere il via vedrà Lewis Hamilton eguagliare una nuova statistica che fino ad ora ha visto primeggiare Michael Schumacher. Dopo aver superato la leggenda tedesca, almeno in termini numerici, sotto diversi punti di vista, e aver raggiunto i sette titoli mondiali conquistati esattamente come il "Kaiser", infatti, il 2023 segna un nuovo record eguagliato per il pilota britannico, visto che per l'undicesimo anno di fila difenderà i colori della Mercedes, vestiti per la prima volta nel 2013. Undici come gli anni consecutivi passati da Michael Schumacher in Ferrari, dal 1996 al 2006. Un record che Hamilton potrà superare nel 2024, previo rinnovo del contratto, in scadenza a fine anno.