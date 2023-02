F1 Red Bull, Verstappen nuovo global ambassador di Heineken

ROMA - Max Verstappen sarà il nuovo global ambassador della Heineken . A darne l'annuncio è stata direttamente la Red Bull , visto che la scuderia di Milton Keynes e l'azienda olandese produttrice di birra sono ora legate a doppio filo. Infatti, a inizio mese è arrivato l'annuncio della "promozione" di Heineken, divenuta sponsor ufficiale per la stagione 2023 di F1 (negli ultimi due anni, il logo compariva solo ai box). La sponsorizzazione è ovviamente legata al settore "0.0", ovvero analcolica, e riguarda anche un'interessante iniziativa per quanto riguarda le nuove generazioni. Infatti, Verstappen e Heineken stanno collaborando al progetto "Player 0.0", che mira a creare una nuova esperienza di gare virtuali in cui i partecipanti, vincendo delle gare, andranno a sfidare grandi nomi del motorsport.

Il commento di Verstappen

“Essendo io stesso originario dei Paesi Bassi, è qualcosa di veramente speciale collaborare con un marchio olandese così iconico come Heineken – il commento di Verstappen, riportato dal sito ufficiale della Red Bull –. Chi mi conosce, sa quanto io sia sono molto determinato e non voglia lasciare spazio a errori. Ecco perché sono entusiasta di partecipare alla campagna ‘Quando guidi, non bere mai’ per contribuire alla sensibilizzazione sul consumo responsabile. Inoltre, essendo io un avido giocatore e un appassionato delle simulazioni delle gare, sono entusiasta di partecipare alla nuova iniziativa di gioco che stiamo sviluppando“.